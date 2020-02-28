شاهد: إجراءات "استثنائية" في كوريا الشمالية للوقاية من فيروس كورونا

اتخذت بيونغ يانغ مجموعة واسعة من الإجراءات الاستثنائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وأبرزها كان إذاعة إرشادات النظافة عبر مكبّرات الصوت وعزل دبلوماسيين في سفاراتهم، وتوجيه الإعلام الرسمي أوامر بـ"الطاعة المطلقة".

وفي الظروف العادية، يفرض النظام الكوري الشمالي تدابير رقابية صارمة جداً على الشعب، تم تعزيز هذه التدابير لمواجهة الفيروس القاتل الذي يثير القلق في شمال شرق آسيا وجميع أنحاء العالم.