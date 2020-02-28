شاهد: روسيا تصلح دبابات تي-34 السوفياتية بعد استعادتها من لاوس

أصلحت روسيا ثلاثين من دبابات تي-34 السوفياتية الصنع، بعد أن استعادتها من لاوس. وأعيدت هذه الدبابات التي صنعت في الخمسينات في تشيكوسلوفاكيا، والتي انخرطت مثيلاتها في الحرب العالمية الثانية إلى هيئتها الأصلية، بعد رحلة انطلقت بحرا من دولة لاوس جنوب شرقي آسيا حتى فلاديفوستوك، ثم على متن قطارات، حتى مدينة سان بطرسبورغ، حيث تكفل أكثر من 200 مهندس روسي بعملية الاصلاح. وما تزال القوات المسلحة في الدولة الشيوعية لاوس، تستعمل بعض تلك الدبابات، وقد وافق وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو على تسلم تلك الدبابات، عندما زار لاوس السنة الماضية. ويتوقع أن تنتهي عملية الاصلاح لجميع الدبابات نهاية الشهر المقبل، لتكون جاهزة للاستعراض العسكري في الساحة الحمراء يوم 9 أيار/مايو، في الذكرى 75 لانتصار دول التحالف على النازية.