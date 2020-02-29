شاهد: كارليس بودجمون يعود إلى مدينة بربينيان الفرنسية، أرض الكاتالان التاريخية

حضر الرئيس السابق لحكومة إقليم كاتالونيا كارليس بودجمون مقابلة للرقبي يوم 2020/02/28، في مدينة باربينيان التي كانت مركز الكاتالونية تاريخيا (جنوب فرنسا)، بين نادي روون والنادي المحلي للمدينة (أوساب)، وذلك عشية انعقاد تجمع سياسي ضخم (يوم 2020/02/29)، يضم 70 ألف شخص على الأقل من الحضور. وقبيل المباراة، كشف بودجمون عن اسمه محفورا على جدار من الآجر، وإلى جانبه رئيس نادي "أوساب" فرانسوا ريفيير.
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