شاهد: الشرطة اليونانية تطلق الغاز المسيل للدموع على مهاجرين رشقوها بالحجارة

اندلعت اشتباكات بين الشرطة اليونانية ومهاجرين قادمين من تركيا عند معبر معبر بازاكوله الحدودي (كاستانييس من الجهة اليونانية) وذلك بعد يوم واحد من قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدم منع مئات الآلاف من طالبي اللجوء في تركيا من محاولة الوصول إلى أوروبا.
وقام عدد من المهاجرين برشق قوات الشرطة اليونانية التي تحرس السياج الحدودي بالحجارة ما دفعها لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
والأحد، واصل عدة آلاف التدفق إلى المعبر في محاولة للدخول إلى الأراضي اليونانية ومنها إلى غرب وشمال أوروبا. كما وصلت عدة قوارب مطاط إلى جزيرتي ليسبوس وساموس في بحر ايجه.
وكانت الأمم المتحدة أحصت مساء السبت ما لا يقل عن 13 ألف مهاجر عند الحدود بين اليونان وتركيا.
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