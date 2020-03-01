شاهد: حشود وألوان في مسيرة فخر المثليين السنوية في سيدني

شارك السبت الآلاف من الأشخاص وهم يرتدون ملابس ملونة ومثيرة في العرض السنوي الـ 42 لمسيرة فخر المثليين بوسط سيدني في أستراليا. وقدّر المنظمون المشاركين ب12 ألف شخص في هذا الحدث السنوي. ورقص المشاركون وسط الأزياء الملونة فيما تجول آخرون في الشارع المركزي. وعرضت مجموعة من لاعبي لعبة الرغبي مهاراتها أمام الحاضرين من خلال بناء هرم بشري. وحمل الكثير من المشاركين في المسيرة لافتات وشعارات تنادي بالمساواة والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة.