شاهد: آلاف الأشخاص يحضرون حفل التتويج في كارنفال سامبا دي جانيرو البرازيلي

من بين 6 مدارس، فازت مدرسة "أونيدوس دا فيرادورو" للسامبا من مدينة نتيروي البرازيلية، بالجائزة الأولى في عرض أبطال كارنفال ريو دي جانيرو للسامبا للعام 2020، وذلك من خلال قصيدة غنائية كانت تكريما لقوة "النساء المنتصرات" اللاتي كن عبيدا خلال القرن19، وعملن في المغاسل وبيع الغذاء لكسب المال، بهدف شراء حريتهن وحرية نساء أخريات. وشاركت مدرسة "غراند ريو" التي حلت في المرتبة الثانية، بانخراط عرضها في قضايا ملتزمة، تعالج مسألة التعصب الديني في البرازيل، أما مدرسة "مانغيرا" للسامبا التي فازت بالجائزة الأولى السنة الماضية، وحازت هذه المرة على المرتبة6، فقد تناولت موضوعا يستكشف حياة المسيح، إذا كان ولد اليوم في "مانغويرا فافيلا"، متعرضة في ذلك إلى عنف الشرطة، وقضايا اجتماعية أخرى.
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