شاهد: السوط من أداة للتعذيب إلى آلة إيقاعية في مسابقة بألمانيا

تحول السوط إلى تقليد بافاري بعد أن اعتاد مستعملوه في الولاية الألمانية منذ عشرات السنوات على استخدامه كوسيلة للإعلان عن وصولهم إلى المدينة، ويعرف السوط كوسيلة للتعذيب إلا أنه يعود اليوم مجددا إلى الساحة كآلة إيقاعية.

يتنافس العشرات في ولاية بافاريا في مسابقة موسيقية أقيمت خصيصا للعشرات من المشتركين، يتنافسون في ما بينهم من خلال استخدام السوط والعمل على تأليف معزوفة موسيقية متجانسة، تتماشى مع الإيقاع.