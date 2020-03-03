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شاهد: تعقيم المتاجر وبيع الأقنعة مع انتشار فيروس كورونا في كوريا الجنوبية

مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس الجديد "كوفيد-19" في كوريا الجنوبية والتي بلغت أكثر من 4000 حالة، واصل موظفون في مركز تجاري يقع في الجزء الغربي من العاصمة سيول الإثنين، عمليات تعقيم المتاجر وبيع أقنعة للزوار في محاولة لوضع حد لانتشارالفيروس. وأصبح من الصعب العثور على الأقنعة في العديد من المناطق. وتشكلت طوابير طويلة بمداخل المركز التجاري لشراء الأقنعة قبل فتحه.

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