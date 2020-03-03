شاهد: استمرار تدفق المهاجرين من تركيا نحو الحدود الأوروبية

بعد إعلان تركيا فتح أبوابها أمام المهاجرين للتوجه نحو أوروبا، وبالرغم من التحذيرات التي أطلقها رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس وتأكيده رفض بلاده استقبال أي طلبات لجوء جديدة خلال هذا الشهر، وصل عشرات المهاجرين إلى جزيرة لسبوس اليونانية التي تعد البواية الرئيسية لدخول طالبي اللجوء إلى أوروبا، ليصل عدد المهاجرين الذين وصلوا بين صباح الأحد واليوم الاثنين إلى الجزر الخمس في بحر إيجه القريبة من تركيا 1300 طالب لجوء، من بينهم أفغان وسوريون وعراقيون.
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