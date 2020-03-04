شاهد: القوات العراقية ترش مدارس في الديوانية بمواد مطهرة للوقاية من "كورونا"

قامت عناصر من القوات العراقية برش مدارس في محافظة الديوانية بمواد معقمة، للوقاية من فيروس كوفيد-19 (كورونا) الآخذ في الانتشار من الصين إلى كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران خاصة، البلد المجاور للعراق، حيث بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس حوالي 40 حالة.
قامت عناصر من القوات العراقية برش مدارس في محافظة الديوانية بمواد معقمة، للوقاية من فيروس كوفيد-19 (كورونا) الآخذ في الانتشار من الصين إلى كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران خاصة، البلد المجاور للعراق، حيث بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس حوالي 40 حالة.
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