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شاهد: القوات العراقية ترش مدارس في الديوانية بمواد مطهرة للوقاية من "كورونا"

قامت عناصر من القوات العراقية برش مدارس في محافظة الديوانية بمواد معقمة، للوقاية من فيروس كوفيد-19 (كورونا) الآخذ في الانتشار من الصين إلى كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران خاصة، البلد المجاور للعراق، حيث بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس حوالي 40 حالة.

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