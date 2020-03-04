شاهد: القوات العراقية ترش مدارس في الديوانية بمواد مطهرة للوقاية من "كورونا"

قامت عناصر من القوات العراقية برش مدارس في محافظة الديوانية بمواد معقمة، للوقاية من فيروس كوفيد-19 (كورونا) الآخذ في الانتشار من الصين إلى كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران خاصة، البلد المجاور للعراق، حيث بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس حوالي 40 حالة.