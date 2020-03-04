شاهد: غارات عنيفة على بلدتي "البراء" و"بليون" في محافظة إدلب

قالت وسائل إعلام سورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان "إن قوات نظام الأسد عادت إلى بلدة سراقب شمال غرب سوريا الإثنين". وأضافت "إنّ الجيش عاد إلى المدينة بعد اشتباكات عنيفة ضد المعارضين الذين تدعمهم تركيا". وتصاعد العنف بين مقاتلي النظام السوري والقوات المعارضة في منطقة إدلب في الأسابيع الماضية، مما أسفر عن مقتل العشرات من الجنود من كل جانب. وتعتبر مدينة سراقب موقعا استراتيجيا مهما للحكومة السورية لإنعاش الاقتصاد المدمر منذ قرابة تسع سنوات من الصراع. وتسبب الصراع السوري في مقتل أكثر من 380.000 شخصا منذ بداية عام 2011.
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