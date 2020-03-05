انهيار عمارة من 5 طوابق في باكستان تخلف 10 قتلى

خلف انهيار عمارة مكونة من خمسة طوابق في مدينة كراتشي الباكستانية 10 قتلى، و33 جريحا وصفت إصاباتهم بالخطيرة. وقد استمرت عمليات البحث تحت أنقاض المبنى المنهار، في محاولة لاستخراج القتلى، واحتمال انقاذ أشخاص محاصرين تحته.

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