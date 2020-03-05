شاهد: مهاجرون يحاولون عبور نهر"ايفروس" للوصول إلى اليونان

يحاول المهاجرون عبور نهر"ايفروس" شمال غرب تركيا للوصول إلى الحدود البرية لليونان. ويسعى الآلاف من المهاجرين واللاجئين العبور إلى اليونان خلال الأيام الماضية بعدما أعلنت أنقرة فتح حدودها مع أوروبا أمام اللاجئين. وأثار قرار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استياء أوروبيا كما تسبب في صدامات عنيفة بين شرطة الحدود اليونانية والمهاجرين الراغبين في الوصول إلى غرب وشمال أوروبا عبر اليونان. وتوجه مئات آخرون من المهاجرين إلى الجزر اليونانية عن طريق القوارب التي استقلوها من الساحل التركي القريب. وتوفي طفل عندما انقلب زورق مطاطي كان يقله بالقرب من سواحل جزيرة ليسيبوس اليونانية في وقت سابق من هذا الأسبوع.