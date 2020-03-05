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شاهد: بلدية طهرنا تبدأ حملة تطهير للأماكن العامة في العاصمة للحد من انتشار فيروس كورونا

بدأ عمال بلدية العاصمة الإيرانية طهران بالتنسيق مع عمال الإطفاء الخميس في عملية تطهير وتعقيم للشوارع الرئيسية والأماكن العامة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19". وقام العمال برش مزيج من مواد الكلور والمنظفات على المقاعد واللافتات في الشوارع وسيارات الأجرة والحافلات. وباتت شوارع مدينة طهران خلال الايام الأخيرة شبة خالية من المارة بسبب ارتفاع عدد الإصابات والوفيات جراء الفيروس في البلاد.

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