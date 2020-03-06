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شاهد: مهاجرون يجدون ملجأ مؤقتاً في مبنى مهجور بالقرب من الحدود اليونانية التركية

بعد أن ضاقت بهم الأرض وفشل أغلب المهاجرين المحتشدين عند الحدود اليونانية التركية بالوصول إلى أوروبا. وبعد أن أغلقت أنقرة أمامهم أبواب أبواب العودة إلى البلاد بنشرها حوالي ألف عنصر من الشرطة لمنع أثينا من رد المهاجرين لم تجد عشرات العائلات سوى هذا المبنى المهجور في مدينة أدرنة القريبة من الحدود الأوروبية للبقاء تحت سقفه وبين جدرانه.

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