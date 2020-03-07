شاهد: جمعة خالية من المصلين بالكعبة بسبب فيروس كورونا

خلا صحن الكعبة في مدينة مكة من المصلين في يوم الجمعة على غير العادة بسبب قرار السلطات السعودية بإخلائها للتطهير خوفاً من انتشار فيروس كورونا. واستمر أيضا إغلاق المنطقة الفاصلة بين الصفا والمروة التي يقصدها المسلمون خلال مراسم العمرة. وأعادت السعودية فتح صحن الكعبة السبت عقب إغلاقه موقتا لكن لا يزال قرار تعليق العمرة غير المسبوق قائما منذ إعلانه الأربعاء. وفي الإجمال، دول سجلت في الخليج 150 إصابة بكوفيد-19.