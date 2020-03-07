شاهد: مظاهرات تشيلي تستعيد زخمها بأكبر حشد لهذا العام

تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين يوم الجمعة في العاصمة سانتياغو للتظاهر ضد سياسات الرئيس سيباستيان بينيرا في حشد هو الأكبر منذ بداية العام. وقد انطلقت موجة الاحتجاجات الاجتماعية في تشيلي في 18 تشرين الأول/أكتوبر إثر رفع سعر تذكرة قطارات الأنفاق (المترو) في سانتياغو. وشهدت البلاد مذاك مسيرات احتجاجية وأعمال تخريب وحرائق. وقضى خلال هذه الاحتجاجات 31 شخصاً.