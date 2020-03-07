شاهد: مظاهرات تشيلي تستعيد زخمها بأكبر حشد لهذا العام

تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين يوم الجمعة في العاصمة سانتياغو للتظاهر ضد سياسات الرئيس سيباستيان بينيرا في حشد هو الأكبر منذ بداية العام. وقد انطلقت موجة الاحتجاجات الاجتماعية في تشيلي في 18 تشرين الأول/أكتوبر إثر رفع سعر تذكرة قطارات الأنفاق (المترو) في سانتياغو. وشهدت البلاد مذاك مسيرات احتجاجية وأعمال تخريب وحرائق. وقضى خلال هذه الاحتجاجات 31 شخصاً.
No Comment المزيد من
شاهد: جمعة خالية من المصلين بالكعبة بسبب فيروس كورونا
شاهد: أبرز لقطات مصورة من حول العالم لهذا الأسبوع
شاهد: أهالي هونغ كونغ ينفسون عن مشاعر غضبهم بممارسات غريبة
النازحون السوريون في إدلب يرفضون اتفاق وقف إطلاق النار بين تركيا وروسيا
شاهد: حريق ضخم يودي بحياة 9 فلسطينيين في سوق شعبي بقطاع غزة
شاهد: مغامر يمشي على حبل معلق فوق فوهة بركان نشط لمدة 31 دقيقة
شاهد: منكوبو الإعصار يقيمون حجم الأضرار التي لحقت بمنازلهم في تينيسي
شاهد: مهاجرون يجدون ملجأ مؤقتاً في مبنى مهجور بالقرب من الحدود اليونانية التركية
شاهد: بلدية طهرن تبدأ حملة تطهير للأماكن العامة في العاصمة للحد من انتشار فيروس كورونا
انهيار عمارة من 5 طوابق في باكستان تخلف 10 قتلى
شاهد: مهاجرون يحاولون عبور نهر"ايفروس" للوصول إلى اليونان
شاهد: القوات العراقية ترش مدارس في الديوانية بمواد مطهرة للوقاية من "كورونا"
شاهد: سيول تجرف السيارات وتقتحم البيوت في ريو دي جانيرو البرازيلية
شاهد: إجراءات وقائية صارمة للحد من فيروس كورونا في كوريا الجنوبية