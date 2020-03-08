شاهد: في زمن كورونا.. تاجر فلسطيني من غزة يلبس تماثيله كمامات في رسالة توعوية

قام أحد التجار في غزة بوضع كمامات على "وجوه" التماثيل التي يستخدمها لعرض تشكيلاته من الثياب، لهدف توعوي، كما يقول، في زمن انتشر فيه فيروس كورونا، أو كوفيد-19 كما يعرف علميا، حول العالم. ويقول صلاح بارود، صاحب المتجر، لوكالة فرانس برس: "نحاول نشر الوعي بين الناس لكي يلبسوا الكمامات (الأقنعة الواقية). عندما رأيت أن عدد التماثيل كبير، ألبسناها قناعاً على الفور لنوصل رسالة للناس مفادها أنهم بحاجة إلى القيام بالمثل...".
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