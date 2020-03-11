شاهد: جنود يونانيون ينشرون الأسلاك الشائكة على الحدود اليونانية- التركية

نشر حرس الحدود اليوناني أسلاكا شائكة على الحدود بين اليونان وتركيا لوضع حدّ لتسلل المهاجرين غير الشرعيين نحو اليونان بهدف الوصول إلى أوروبا. ونشرت اليونان شرطة مكافحة الشغب وحرس الحدود لمنع العبور، ما أثار اشتباكات بين المهاجرين وقوات الأمن اليونانية. ووافق الاتحاد الأوروبي وتركيا أمس الاثنين على مراجعة اتفاق أمده أربع سنوات يهدف إلى وقف تدفقات اللاجئين نحو أوروبا.
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