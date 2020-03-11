شاهد: إجراءات خاصة سترافق إضاءة الشعلة الأولمبية في اليونان

أجبرت المخاوف من فيروس كورونا السلطات اليونانية على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة في حفل إضاءة الشعلة الأولمبية يوم الخميس لدورة الألعاب الأولمبية لعام 2020 في طوكيو، حيث سيسمح فقط لـ 100 ضيف معتمد من اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة بطوكيو 2020 بحضور الحدث في أولمبيا الخميس، مقارنة بـ 700 يحضرون في الأصل.

وكانت اللجنة قد ألغت في وقت سابق جميع حفلات العشاء والحفلات.

وستمر الشعلة في اليونان عبر 37 مدينة و 15 موقعًا أثرياً على مدى 3500 كيلومتر و 842 ميلًا بحريًا (1559.4 كيلومترًا) وسيحملها 600 عداء.