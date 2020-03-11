شاهد: اليابان تحيي ذكرى حادث فوكوشيما بـ"الصلاة الصامتة"

أقام أعضاء الحكومة اليابانية صلاة صامتة لإحياء ذكرى حادث محطة فوكوشيما النووية عام 2011. وتسبب زلزال قوي في مارس - آذار عام 2011 في إحداث تسونامي عصف بالساحل الياباني الشمالي مما سبب إنصهاراً في المحطة النووية لوّث مناطق واسعة في فوكوشيما بالغبار النووي. وقاد الصلاة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بعدما تسبب انتشار فيروس كورونا في إلغاء مراسم أخرى لإحياء ذكرى الحادث كان من المفترض أن يشارك فيها أعضاء العائلة الإمبراطورية في اليابان. وتسبب زلزال عام 2011 في مقتل 16 ألف شخص بالإضافة إلى إجلاء 160 ألف آخرين من منازلهم بعد إنصهار حقل فوكوشيما النووي.
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