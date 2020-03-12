شاهد: إضاءة "الشعلة الأولمبية لألعاب طوكيو في اليونان

أضيئت شعلة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2020 في طوكيو بأولمبيا القديمة في العاصمة اليونانية أثينا، اليوم، الخميس، وسط إجراءات صحية استثنائية في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد، "كوفيد-19" . وسجلت اليونان حالة وفاة وحيدة بسبب الفيروس و99 إصابة. وبعد حظر دخول المتفرجين، قامت ممثلة متنكرة بزي "كاهنة يونانية قديمة" بإضاءة الشعلة باستعمال أشعة الشمس على مرآة مقعرة. وبقيت الشعلة لمدة أسبوع في اليونان قبل تسليمها لمنظمي طوكيو.