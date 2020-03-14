لم تعد روما تلك المدينة المفعمة بالحياة والجمال، المشهورة بمسارحها العريقة ومطاعمها العالمية ودور أزيائها. كل ذلك غاب بعد أن أصدر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قراراً بإغلاق "كلّ إيطاليا" لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والذي دفعت بسببه إيطاليا آلاف الضحايا. وأغلقت روما جميع محلاتها باستثناء الصيدليات وأسواق المواد الغذائية، كما امتلأت المستشفيات بالمصابين بالفيروس، فصارت أقرب منها إلى مدينة أشباح...