شاهد: سكان تورينو الإيطالية يحاربون كورونا بالغناء من الشرفات

دعت معلمة للموسيقى في إيطاليا أهالي مدينة تورينو إلى الخروج إلى شرفات المنازل وإطلاق العنان لحبالهم الصوتية لأن في الغناء وسيلة لمواجهة الوحدة أثناء بقائهم بالمنازل تصدياً لانتشار فيروس كورونا. واستجاب الأهالي لستيفانيا كاماراتا دي مانغو بالخروج إلى الشرفات والغناء. "غنّ.. أحبّك أن تغنّي وتحدّث الفيروس" عنّي مع الاعتذار لصاحب القصيدة ومغنّيها حليم الرومي .. هكذا كان لسان حال السكان في هذه المدينة الواقعة شمال إيطاليا. فهل يصلح الغناء ما أفسده فيروس كورونا على وجه الكرة الأرضية؟ سؤالٌ لا يجد جواباً على الأقل في المدى المنظور.