شاهد: البابا فرنسيس يصلي في كاتدرائية روما من أجل ضحايا كورونا

غادر البابا فرنسيس مدينة الفاتيكان يوم الأحد للصلاة في كاتدرائية روما، من أجل ضحايا فيروس كورونا حيث وصل عدد القتلى في إيطاليا إلى 368 شخصا في يوم واحد. وحمل الحبر الأعظم، البالغ من العمر 83 عاماً صليباً من زمن الطاعون في تلميح إلى أن اليوم لا يختلف كثيراً عن أمس، خصوصاً بعد أن أعلنت إيطاليا الحجر الصحي لحوالي 60 مليون إيطالي. وقال الفاتيكان إن البابا صلى من أجل "نهاية الوباء، داعياً لشفاء العديد من المرضى، وتذكر العديد من الضحايا". واتخذ الفاتيكان خطوات جذرية بإلغاء احتفالات أسبوع عيد الفصح التي كان من المقرر أن تبدأ في 5 أبريل/ نيسان حيث تستعد البلاد للأسوأ.