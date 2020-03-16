شاهد: البابا فرنسيس يصلي في كاتدرائية روما من أجل ضحايا كورونا

غادر البابا فرنسيس مدينة الفاتيكان يوم الأحد للصلاة في كاتدرائية روما، من أجل ضحايا فيروس كورونا حيث وصل عدد القتلى في إيطاليا إلى 368 شخصا في يوم واحد. وحمل الحبر الأعظم، البالغ من العمر 83 عاماً صليباً من زمن الطاعون في تلميح إلى أن اليوم لا يختلف كثيراً عن أمس، خصوصاً بعد أن أعلنت إيطاليا الحجر الصحي لحوالي 60 مليون إيطالي. وقال الفاتيكان إن البابا صلى من أجل "نهاية الوباء، داعياً لشفاء العديد من المرضى، وتذكر العديد من الضحايا". واتخذ الفاتيكان خطوات جذرية بإلغاء احتفالات أسبوع عيد الفصح التي كان من المقرر أن تبدأ في 5 أبريل/ نيسان حيث تستعد البلاد للأسوأ.
No Comment المزيد من
شاهد: آلاف البرازيليين يحتشدون لدعم رئيسهم بالرغم من فيروس كورونا
شاهد: أرثوذكس يؤدون الصلاة في سانت بطرسبرغ رغم كورونا
شاهد: علم إيطالي ضخم يحلق فوق سماء روما في مواجهة كورونا
شاهد: سكان تورينو الإيطالية يحاربون كورونا بالغناء من الشرفات
شاهد: احتجاجات تشيلي تستمر وتتحدى قرار الرئيس بحظر المظاهرات بسبب كورونا
كورونا في روما: متحف العالم المفتوح على السماء يتحول إلى مدينة أشباح
فيروس كورونا: بروكسل تتحول لـ"مدينة أشباح" بعد إغلاق المطاعم والحانات
بالفيديو: أبرز لقطات الأسبوع حول العالم
شاهد: تعقيم محطة الحافلات في العاصمة الكورية الجنوبية سيول
فيديو: التشيك تلجأ لتقينة "النانو" للحد من انتشار فيروس كورونا
شاهد: إضاءة "الشعلة الأولمبية لألعاب طوكيو في اليونان
شاهد: تعقيم وتطهير وسائل النقل في مدريد لمكافحة فيروس كورونا الجديد
شاهد: إجراءات خاصة سترافق إضاءة الشعلة الأولمبية في اليونان
شاهد: الصمت يخيم على شوارع ووهان رغم انخفاض معدل الإصابات بكورونا