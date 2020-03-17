شاهد: بالمكبرات الصوتية رجال الإطفاء يحثون البرازيليين التزام الحجر على شواطئ ريو دي جانيرو

قام رجال الإطفاء في ريو دي جانيرو بجولة على الشواطئ الشهيرة في المدينة يوم الاثنين، لحث الناس للعودة إلى منازلهم بدلا من أخذ حمامات الشمس، في محاولة لتجنب انتشار فيروس كورونا.
واستخدمت فرق الإطفاء مكبرات الصوت، في شاطئ كوباكابانا لحث السكان بعدم التجمع على الشواطئ.
الجدير بالذكر أن البرازيل سجلت 234 حالة إصابة بفيروس كورونا في ريو دي جانيرو وساو باولو وولاية باهيا.
No Comment المزيد من
شاهد: تأثير صناعة النسيج الهندية على البيئة
شاهد: تدابير صارمة تجبر الفرنسيين على البقاء في منازلهم للحد من تفشي وباء كورونا
شاهد: الإيطاليون يلتزمون بتدابير السلامة لمنع انتشار فيروس كورونا
شاهد: إغلاق المقاهي والمطاعم في النمسا لمنع انتشار كورونا
شاهد: استجواب أوروبيين يحاولون الوصول إلى ألمانيا مع فرض السلطات ضوابط جديدة للدخول لمنع تفشي كورونا
شاهد: آلاف البرازيليين يحتشدون لدعم رئيسهم بالرغم من فيروس كورونا
شاهد: البابا فرنسيس يصلي في كاتدرائية روما من أجل ضحايا كورونا
شاهد: أرثوذكس يؤدون الصلاة في سانت بطرسبرغ رغم كورونا
شاهد: علم إيطالي ضخم يحلق فوق سماء روما في مواجهة كورونا
شاهد: سكان تورينو الإيطالية يحاربون كورونا بالغناء من الشرفات
شاهد: احتجاجات تشيلي تستمر وتتحدى قرار الرئيس بحظر المظاهرات بسبب كورونا
كورونا في روما: متحف العالم المفتوح على السماء يتحول إلى مدينة أشباح
فيروس كورونا: بروكسل تتحول لـ"مدينة أشباح" بعد إغلاق المطاعم والحانات
بالفيديو: أبرز لقطات الأسبوع حول العالم