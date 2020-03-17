شاهد: بالمكبرات الصوتية رجال الإطفاء يحثون البرازيليين التزام الحجر على شواطئ ريو دي جانيرو

قام رجال الإطفاء في ريو دي جانيرو بجولة على الشواطئ الشهيرة في المدينة يوم الاثنين، لحث الناس للعودة إلى منازلهم بدلا من أخذ حمامات الشمس، في محاولة لتجنب انتشار فيروس كورونا.

واستخدمت فرق الإطفاء مكبرات الصوت، في شاطئ كوباكابانا لحث السكان بعدم التجمع على الشواطئ.

الجدير بالذكر أن البرازيل سجلت 234 حالة إصابة بفيروس كورونا في ريو دي جانيرو وساو باولو وولاية باهيا.