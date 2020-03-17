شاهد: تأثير صناعة النسيج الهندية على البيئة

تعاني الهند من شح الموارد المائية بالرغم من هطول الأمطار الموسمية.
وتؤثر صناعة النسيج والتي يعمل فيها عدد كبير من الهنود على تلوث المياه النادرة بشكل كبير.
ففي محاولة لإعادة تكرير المياه يتم استخدام المياه الناتجة من مصانع النسيج لري الخضراوات وتقول كانوبوريا هاريش، المديرة التنفيذية لمؤسسة جال بهغراتي البيئية والمتخصصة بأزمة المياه في راجستان: " إن هذه المياه ملوثة وتؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان.".
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