شاهد: وصول شعلة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2020 إلى طوكيو

وصلت قبل ساعات إلى اليابان وتحديدا إلى قاعدة ماتسوشيما للقوات الجوية في مقاطعو مياجي، شعلة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2020 التي انطلقت من العاصمة اليونانية أثينا. وكان في استقبالها عدد من منظمي الأولمبياد، إلا أن الحشود الشعبية كانت غائبة بسبب المخاوف المتزايدة من تفشي فيروس كورونا الجديد.
وتؤكد الحكومة اليابانية على عدم وجود خطط لديها لتغيير موعد أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، أو إقامته دون جماهير وأن البطولة ستقام في موعدها المحدد من 24 يوليو/تموز وحتى التاسع من أغسطس/آب بالرغم من اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيله لسنة بسبب فيروس كورونا.
No Comment المزيد من
شاهد: صمت وخواء كورونا يخيمان على شوارع روما وبروكسل
أيرلندا: مصنع للخمور يتحول إلى تصنيع مواد التعقيم بسبب كورونا
شاهد: بالمكبرات الصوتية رجال الإطفاء يحثون البرازيليين التزام الحجر على شواطئ ريو دي جانيرو
شاهد: تأثير صناعة النسيج الهندية على البيئة
شاهد: تدابير صارمة تجبر الفرنسيين على البقاء في منازلهم للحد من تفشي وباء كورونا
شاهد: الإيطاليون يلتزمون بتدابير السلامة لمنع انتشار فيروس كورونا
شاهد: إغلاق المقاهي والمطاعم في النمسا لمنع انتشار كورونا
شاهد: استجواب أوروبيين يحاولون الوصول إلى ألمانيا مع فرض السلطات ضوابط جديدة للدخول لمنع تفشي كورونا
شاهد: آلاف البرازيليين يحتشدون لدعم رئيسهم بالرغم من فيروس كورونا
شاهد: البابا فرنسيس يصلي في كاتدرائية روما من أجل ضحايا كورونا
شاهد: أرثوذكس يؤدون الصلاة في سانت بطرسبرغ رغم كورونا
شاهد: علم إيطالي ضخم يحلق فوق سماء روما في مواجهة كورونا
شاهد: سكان تورينو الإيطالية يحاربون كورونا بالغناء من الشرفات
شاهد: احتجاجات تشيلي تستمر وتتحدى قرار الرئيس بحظر المظاهرات بسبب كورونا