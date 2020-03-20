شاهد: وصول شعلة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2020 إلى طوكيو

وصلت قبل ساعات إلى اليابان وتحديدا إلى قاعدة ماتسوشيما للقوات الجوية في مقاطعو مياجي، شعلة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2020 التي انطلقت من العاصمة اليونانية أثينا. وكان في استقبالها عدد من منظمي الأولمبياد، إلا أن الحشود الشعبية كانت غائبة بسبب المخاوف المتزايدة من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وتؤكد الحكومة اليابانية على عدم وجود خطط لديها لتغيير موعد أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، أو إقامته دون جماهير وأن البطولة ستقام في موعدها المحدد من 24 يوليو/تموز وحتى التاسع من أغسطس/آب بالرغم من اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيله لسنة بسبب فيروس كورونا.