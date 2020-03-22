شاهد: صلاة بلا مصلين في مزار سيدة لورد في فرنسا

منذ اللحظة الأولى التي دعا فيها الرئيس إيمانويل ماكرون الفرنسيين بالتزام بيوتهم في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، تم إغلاق مزار سيدة لورد في جنوب غرب فرنسا. وبعد أن حرم ملايين المؤمنين والمرضى والمقعدين الذين كانوا يتوافدون سنويا للصلاة والدعاء في المكان، قرر الكهنة العاملين في المكان إحياء صلاة يومية غير منقطعة من الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة الثامنة والنصف مساء.
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