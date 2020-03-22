شاهد: مع ارتفاع أعداد المصابين.. بناء مستشفى عسكري ميداني بمدينة ميلوز الفرنسية

بدأ الجيش الفرنسي اليوم السبت عملية بناء مستشفى ميداني عسكري مؤقت لاستقبال الاعداد المتزايدة من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) بعد أن عجز مستشفى "إميل مولير" بمدينة ميلوز شمال شرق فرنسا، عن استقبال وعلاج المرضى الجدد.

وتقرر بناء المستشفى العسكري في المأرب المخصص لوقوف سيارات العاملين في "إميل مولير" للمساهمة في الحد من الأزمة التي تعانيها المنطقة. وبحسب خدمة الصحة العسكرية (EHS) من المقرر أن يضم المستشفى 30 سريرا وحوالي 100 ممرض.