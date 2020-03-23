شاهد: العلم الإيطالي يضيء جسر جنوى تضامنا مع ضحايا فيروس كورونا

في خطوة بالغة الدلالة على حجم التضامن مع ضحايا فيروس كورونا الجديد، أضاءت ألوان العلم الوطني الإيطالي، الأخضر والأبيض والأحمر، في وقت متأخر من يوم أمس السبت جسر جنوى الإيطالي.
وسجّلت إيطاليا ثاني أعلى حصيلة وفيات يومية الأحد لتعلن عن 651 وفاة جديدة، لتناهز الحصيلة الإجمالية لديها 5500 وفاة.
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