Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
euronews_icons_loading
شاهد: العلم الإيطالي يضيء جسر جنوى تضامنا مع ضحايا فيروس كورونا

في خطوة بالغة الدلالة على حجم التضامن مع ضحايا فيروس كورونا الجديد، أضاءت ألوان العلم الوطني الإيطالي، الأخضر والأبيض والأحمر، في وقت متأخر من يوم أمس السبت جسر جنوى الإيطالي.

وسجّلت إيطاليا ثاني أعلى حصيلة وفيات يومية الأحد لتعلن عن 651 وفاة جديدة، لتناهز الحصيلة الإجمالية لديها 5500 وفاة.

No Comment المزيد من

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox