شاهد: أضرار مادية كبيرة جراء زلزال ضرب العاصمة الكرواتية

أدى زلزال ضرب الأحد العاصمة الكرواتية زغرب إلى أضرار مادية كبيرة وحالات هلع بين السكان.
وكان الزلزال بقوة 5,3 درجات ضرب زغرب صباح الأحد، ما دفع العديد من سكان المدينة إلى النزول للشوارع.
وأكد مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الزلزال يقع على بعد 7 كيلومترات إلى شمال العاصمة.
وفي أحياء وسط زغرب القديمة، انهارت واجهات بعض الأبنية، فيما قطعت الكهرباء عن أنحاء عديدة في المدينة.
وتشهد منطقة البلقان حركة زلزالية نشطة حيث تتكرر فيها الهزات أرضية.
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