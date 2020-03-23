Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
euronews_icons_loading
شاهد: أضرار مادية كبيرة جراء زلزال ضرب العاصمة الكرواتية

أدى زلزال ضرب الأحد العاصمة الكرواتية زغرب إلى أضرار مادية كبيرة وحالات هلع بين السكان.

وكان الزلزال بقوة 5,3 درجات ضرب زغرب صباح الأحد، ما دفع العديد من سكان المدينة إلى النزول للشوارع.

وأكد مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الزلزال يقع على بعد 7 كيلومترات إلى شمال العاصمة.

وفي أحياء وسط زغرب القديمة، انهارت واجهات بعض الأبنية، فيما قطعت الكهرباء عن أنحاء عديدة في المدينة.

وتشهد منطقة البلقان حركة زلزالية نشطة حيث تتكرر فيها الهزات أرضية.

No Comment المزيد من

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox