شاهد: عبر الفيديو.. راقصو وراقصات أوبرا باريس يتابعون تدريباتهم

لم يمنع قرار السلطات الفرنسية والخطوات الاحترازية التي اتخذتها لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد، الراقصين والراقصات في باليه أوبرا باريس من متابعة التمارين والتدريبات بعد أن أجبروا على التزام بيوتهم للحد من انتشار الوباء. ووجدوا في وسائل تواصل الاجتماعي وتطبيق "فيس تايم" الوسيلة الفعالة لمتابعة هذه التدريبات والصفوف التي تقدمها مدربة الرقص فلورينس كليرك، من منزلها.
وقال أحد الراقصين الذي غادر باريس متوجها إلى مدينة بياريتز في جنوب فرنسا قبل تطبيق الحظر الكلي، "لدينا جميعا أجهزة هواتف محمولة، أو "أيباد"، نتابع التمارين التي تقوم بها كليرك، ومن ثم نقوم بتطبيقها بعد أن تضع الموسيقى على مكبر الصوت، وهي تتابعنا في هذه الأثناء عبر نوافذ مصغرة، وتحاول ان تقدم النصائح لكل منا، والإرشادات اللازمة".
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