شاهد غناءٌ تحت الشرفات.. مغنية أوبرا إسرائيلية تسرّي عن والدها الخاضع للحجر المنزلي

واست مغنية أوبرا إسرائيلية والدها المعزول بسبب الحجر الصحي المتعلق بفيروس كورونا عبر الغناء أسفل شرفته ما أدخل السرور إليه وإلى جيرانه الذين بكى بعضهم من شدة التأثر. وغنت إيريت ستارك مقطوعة من أوبرا كارمن بينما وقف والدها بشرفته مستمتعاً بما يسمعه من صوت ابنته العذب. واضطر ميخائيل ستارك إلى الالتزام بالعزل المنزلي إثر عودته إلى إسرائيل من رحلة سفر أوروبية. ووصل عدد الإصابات بالفيروس في إسرائيل إلى ما لا يقل عن 1200 شخص حتى الآن.
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