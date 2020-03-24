شاهد: وداع حار ومؤثر في مدريد لأول مريض يشفى من كورونا

ودّع الطاقم الطبي بمستشفى ميداني في العاصمة الإسبانية مدريد أول مريض يُشفى بالكامل من فيروس كورونا بجولة من التصفيق الحار والمشاعر المؤثرة. ووقف العشرات من الأطباء وعمال الصحة أثناء تحية المريض حتى خروجه من بوابة المستشفى إلى نهار شمس الشفاء الكامل. وتعاني العديد من المستشفيات الإسبانية من نقص المعدات وطاقات الاستيعاب وخاصة بعد أن بلغ عدد المصابين بالوباء إلى حوالي 40 ألفا وما لا يقل عن 2800 وفاة.