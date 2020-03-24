شاهد: وداع حار ومؤثر في مدريد لأول مريض يشفى من كورونا

ودّع الطاقم الطبي بمستشفى ميداني في العاصمة الإسبانية مدريد أول مريض يُشفى بالكامل من فيروس كورونا بجولة من التصفيق الحار والمشاعر المؤثرة. ووقف العشرات من الأطباء وعمال الصحة أثناء تحية المريض حتى خروجه من بوابة المستشفى إلى نهار شمس الشفاء الكامل. وتعاني العديد من المستشفيات الإسبانية من نقص المعدات وطاقات الاستيعاب وخاصة بعد أن بلغ عدد المصابين بالوباء إلى حوالي 40 ألفا وما لا يقل عن 2800 وفاة.
No Comment المزيد من
شاهد:عمليات تطهير واسعة في أثينا وتشديد الأمن في ثاني أيام الحجر المنزلي في اليونان
الحب يتحدى كورونا في فلسطين.. شاهد زفاف عروس في الضفة الغربية
شاهد: شوارع لندن شبه خالية بعد إعلان الحكومة عن الحجر المنزلي لثلاثة أسابيع
شاهد غناءٌ تحت الشرفات.. مغنية أوبرا إسرائيلية تسرّي عن والدها الخاضع للحجر المنزلي
شاهد: صلوات على أقنعة واقية.. رهبان بوذيون يتضرعون للسماء لرفع وباء كورونا
شاهد: أضرار مادية كبيرة جراء زلزال ضرب العاصمة الكرواتية
شاهد: العلم الإيطالي يضيء جسر جنوى تضامنا مع ضحايا فيروس كورونا
شاهد: عبر الفيديو.. راقصو وراقصات أوبرا باريس يتابعون تدريباتهم
شاهد: صلاة بلا مصلين في مزار سيدة لورد في فرنسا
شاهد: مع ارتفاع أعداد المصابين.. بناء مستشفى عسكري ميداني بمدينة ميلوز الفرنسية
شاهد: عمليات تعقيم بالقرب من مسجد السلطان أحمد في إسطنبول
شاهد: قوات مكافحة الشغب تستخدم خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في تشيلي
شاهد: أبرز أحداث الأسبوع حول العالم
شاهد: فتح مركز لإجراء فحوصات كورونا من داخل السيارة في تل أبيب