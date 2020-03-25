Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
euronews_icons_loading
شاهد: كورونا يحرم نيويورك صخبها.. ويحولها إلى مدينة أشباح

بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذها حاكم نيويورك، أندرو كومو للحد من انتشار فيروس كورونا في المدينة الأمريكية الشهيرة، يظهر مقطع فيديو مصور التقطه أحد سائقي التاكسي وهو يجوب شوارع نيويورك الأمريكية، وهي فارغة. هذا وبدت ساحة "تايمز سكوير" أكبر المراكز التجارية ووجهة السياح للاستمتاع بالأماكن الترفيهية، وهي وحيدة، بعد أن التزم ملايين الناس بالتدابير الوقائية والتزموا بيوتهم. واستطاع الفيروس القاتل أن يحول المدينة التي لا تنام إلى مدينة أشباح.

No Comment المزيد من

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox