شاهد: كورونا يحرم نيويورك صخبها.. ويحولها إلى مدينة أشباح

بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذها حاكم نيويورك، أندرو كومو للحد من انتشار فيروس كورونا في المدينة الأمريكية الشهيرة، يظهر مقطع فيديو مصور التقطه أحد سائقي التاكسي وهو يجوب شوارع نيويورك الأمريكية، وهي فارغة. هذا وبدت ساحة "تايمز سكوير" أكبر المراكز التجارية ووجهة السياح للاستمتاع بالأماكن الترفيهية، وهي وحيدة، بعد أن التزم ملايين الناس بالتدابير الوقائية والتزموا بيوتهم. واستطاع الفيروس القاتل أن يحول المدينة التي لا تنام إلى مدينة أشباح.
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