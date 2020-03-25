شاهد: شرطة مارسيليا تستخدم طائرات بدون طيار لمراقبة تطبيق الحجر المنزلي

لجأت شرطة مدينة مارسيليا جنوب فرنسا إلى استخدام طائرات بدون طيار لمراقبة تطبيق السكان للعزل الذاتي المفروض على سائر البلاد. كما تقوم الطائرات بتحذير السكان ضد خرق شروط الحجر الذي لا يخول الخروج من المنازل إلا بتصريحات خاصة لأصحاب بعض المهن بالإضافة لمن يرغبون في شراء الاحتياجات المنزلية والطعام والدواء. وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون بدء سريان الحجر منذ يوم الثلاثاء الماضي وحتى نهاية الشهر وهي فترة قابلة للتجديد.