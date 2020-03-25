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شاهد: فن الشوارع في أثينا .. غرافيتي يناشد اليونانيين البقاء في بيوتهم لتفادي كورونا

رسم فنان غرافيتي يوناني يبلغ من العمر 16 سنة، لوحة جدارية مستوحاة من فيروس كوفيد-19، على سطح شقته في العاصمة أثينا. وتصور اللوحة شكل الفيروس، ورسالة تدعو الناس إلى البقاء في منازلهم. ويمارس هذا الفنان هواية الرسم في الشوارع منذ سنة 2011، وينفق كل علاواته على ما يلزمه من أدوات ليمارس الرسم. وبما أن الحجر المنزلي مفروض اليوم في اليونان بسبب انتشار الوباء، فإن فنان الغرافيتي لم يعد بإمكانه الرسم في الفضاءات العامة، لذلك اقتصر الأمر على سطح المبنى الذي يقيم فيه.

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