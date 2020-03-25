شاهد: بين مشاعر الفرح والحزن اختلطت مشاعر زوار الشعلة الأولمبية بعد قرار التأجيل

اختلطت مشاعر الزوار الذين توافدوا إلى قاعدة ماتسوشيما الجوية في شمال شرق اليابان اليوم الأربعاء بين مشاعر الفرح أثناء مشاهدتهم الشعلة الأولمبية لدورة طوكيو الصيفية 2020 التي وصلت قبل ايام في طائرة خاصة قادمة من اليونان، ومشاعر الحزن بعد إعلان اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لطوكيو 2020 في بيان مشترك أن رئيس الوزراء شينزو آبي ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ اتفقا على تأجيل دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية التي كان من المقرر أن تستضيفها العاصمة اليابانية الصيف المقبل، وذلك بسبب وباء فيروس كورونا العالمي. ولا يزال المنظمون يبحثون عما يجب فعله بالشعلة الأولمبية بعدما تم تأجيل أولمبياد طوكيو 2020.