وسط الانتشار الواسع والسريع لفيروس كوفيد-19 في كامل أرجاء العالم وتفشيه الكبير في الولايات المتحدة، فرضت السلطات المحلية في كامل ولايات البلاد حجرا كاملا أو نسبيا لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد. ويخضع 30 بالمئة من الأمريكيين لإجراءات الحجر خاصة في نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو وميامي، المدن التي لا تنقطع عنها الحركة ليلا نهارا. وبدت كل شوارع أكبر المدن الأمريكية مهجورة بما في ذلك شواطئ ميامي.
No Comment المزيد من
شاهد: أحدث صيحات المطاعم "برغر كورونا"
شاهد: كورونا يجبر "بوليوود" على إغلاق أبوابها.. لا مسلسلات وأفلام جديدة
شاهد: بين الفرح والحزن اختلطت مشاعر زوار الشعلة الأولمبية بعد قرار التأجيل
شاهد: كورونا يحرم نيويورك صخبها.. ويحولها إلى مدينة أشباح
شاهد: الهند في زمن الكورونا.. حتى الفيلة تلبس الكمامات!
شاهد: فن الشوارع في أثينا .. غرافيتي يناشد اليونانيين البقاء في بيوتهم لتفادي كورونا
شاهد: شرطة مارسيليا تستخدم طائرات بدون طيار لمراقبة تطبيق الحجر المنزلي
شاهد:عمليات تطهير واسعة في أثينا وتشديد الأمن في ثاني أيام الحجر المنزلي في اليونان
شاهد: وداع حار ومؤثر في مدريد لأول مريض يشفى من كورونا
الحب يتحدى كورونا في فلسطين.. شاهد زفاف عروس في الضفة الغربية
شاهد: شوارع لندن شبه خالية بعد إعلان الحكومة عن الحجر المنزلي لثلاثة أسابيع
شاهد غناءٌ تحت الشرفات.. مغنية أوبرا إسرائيلية تسرّي عن والدها الخاضع للحجر المنزلي
شاهد: صلوات على أقنعة واقية.. رهبان بوذيون يتضرعون للسماء لرفع وباء كورونا
شاهد: أضرار مادية كبيرة جراء زلزال ضرب العاصمة الكرواتية