وسط الانتشار الواسع والسريع لفيروس كوفيد-19 في كامل أرجاء العالم وتفشيه الكبير في الولايات المتحدة، فرضت السلطات المحلية في كامل ولايات البلاد حجرا كاملا أو نسبيا لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد. ويخضع 30 بالمئة من الأمريكيين لإجراءات الحجر خاصة في نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو وميامي، المدن التي لا تنقطع عنها الحركة ليلا نهارا. وبدت كل شوارع أكبر المدن الأمريكية مهجورة بما في ذلك شواطئ ميامي.