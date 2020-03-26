Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
euronews_icons_loading
شوارع لوس أنجلس فارغة نتيجة الحجر المنزلي جراء فيروس كورونا

وسط الانتشار الواسع والسريع لفيروس كوفيد-19 في كامل أرجاء العالم وتفشيه الكبير في الولايات المتحدة، فرضت السلطات المحلية في كامل ولايات البلاد حجرا كاملا أو نسبيا لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد. ويخضع 30 بالمئة من الأمريكيين لإجراءات الحجر خاصة في نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو وميامي، المدن التي لا تنقطع عنها الحركة ليلا نهارا. وبدت كل شوارع أكبر المدن الأمريكية مهجورة بما في ذلك شواطئ ميامي.

No Comment المزيد من

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox