أطلقت السلطات المعنية في كربلاء المقدسة لدى الشيعة إلى جانب وحدات الدفاع المدني في المحافظة العراقية أعمال تنظيف وتطهير داخل مرقد الإمام الحسين. في وقت أعلن فيه نصيف الخطابي، محافظ المدينة اليوم الجمعة أنه تم "إغلاق كربلاء بالكامل من قبل الجيش العراقي والشرطة". مقدما اعتذاره عن استقبال المتوافدين للزيارة الشعبانية، " ذكرى ولادة الامام المهدي " التي تصادف في التاسع من نيسان/إبريل في محاولة لكبح انتشار وباء كورونا الذي أسفر حتى تاريخ اليوم عن تسجيل 40 وفاة، وإصابة 458 حالة.
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