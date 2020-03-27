شاهد: بالرغم من تفشي كورونا.. مساجد إندونيسيا لم تغلق أبوابها أمام المصلين

في إندونيسيا، وبالرغم من فرض السلطات إجراءات مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة 87 شخصا وإصابة 1046 حالة، إجراءات قد تصل إلى حد سجن المخالفين لقرار حظر التجمعات، لم يجد رجال الدين والمتدينين داع للخوف من الوباء القاتل، وضرورة حظر إقامة صلاة الجمعة في المساجد. واعتبر البعض أن تطهير اليدين وتعقيم المكان قد يكون كافيا لمنع انتقال العدوى.
وقال أباه ناتسير الذي قرر أن يصلي، وكما جرت العادة، صلاة الجمعة في المسجد "إن فيروس كورونا هو من صنع الله"، وبحسب تعبيره فإن هذا الأمر يجب أن يٌترك إلى الله وحده، وعلى المرء تكثيف الصلاة والعبادة في هذه الأثناء ليقي نفسه من الإصابة بالفيروس".
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