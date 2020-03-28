شاهد: تماثيل ترتدي الأقنعة الواقية في ليتوانيا بسبب كورونا

بخطوة ليست بعيدة عن الواقع الذي يعيشه الملايين من سكان العالم، عبر عدد من الفنانين في ليتوانيا عن حزنهم الشديد جراء تأثير فيروس كورونا على المشهد الثقافي في البلاد، بعد إلغاء كافة الأعمال الثقافية والعروض الجديدة إضافة إلى مهرجانات السينما من خلال وضع أقنعة واقية للتماثيل المنتشرة في الشوارع.
ووجد الفنانون أن هذه الخطوة أتت كوسيلة لتذكير المواطنين، وخاصة الشباب منهم بضرورة تحمل المسؤولية، وضرورة رعاية بعضهم البعض، وتنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات المحلية التي تتبع إجراءات أكثر صرامة للتعامل مع الوباء، عقب تسجيل أكثر من 340 حالة إصابة بالفيروس.
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