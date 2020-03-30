شاهد: فيروس كورونا مأساة أخرى تضاف إلى يوميات اللاجئين الصوماليين

يتخوف آلاف النازحين الصوماليين في مخيم سيدكا للاجئين في العاصمة الصومالية مقديشو من شبح فيروس كورونا، والذي سيحول حياتهم إلى مأساة حقيقية في حال انتشاره في المخيم، خاصة وأن المساعدة الطبية بعيدة عن متناولهم.
ولن يكون بمقدور سكان المخيم تحمل تكاليف الوقاية من المرض، فحتى في حال انتشاره، لا يتوفر المخيم على أجهزة تنفس صناعي نظرا لهشاشة البنية التحتية وتدهور النظام الصحي.
No Comment المزيد من
شاهد: سوري يبدأ خط إنتاج كمامات لمواجهة فيروس كورونا بمناطق شمال سوريا
شاهد: خبراء من علم الأوبئة الروس يقومون بتطهير مواقع في بيرغامو الإيطالية
شاهد: أفضل اللقطات المصورة لفقرة بدون تعليق لهذا الأسبوع
شاهد: تماثيل ترتدي الأقنعة الواقية في ليتوانيا بسبب كورونا
شاهد: بالرغم من تفشي كورونا.. مساجد إندونيسيا لم تغلق أبوابها أمام المصلين
شاهد: أعمال تنظيف وتطهير واسعة داخل مرقد الإمام الحسين بكربلاء
شاهد: من وحي كورونا.. خباز ألماني يعد كعكا على شكل ورق المراحيض النادر في الأسواق
شاهد: الصينيون مجددا في الشوارع بعد تراجع خطر كورونا
شاهد: كيف أشاد نواب البرلمان الاسباني بعمال قطاع الصحة
شاهد: ليون الفرنسية تتحول من مدينة الأضواء إلى مدينة أشباح
شاهد: كورونا يُغير ملامح شوارع لوس أنجلوس الشهيرة وشواطئ ميامي المزدحمة
شاهد: أحدث صيحات المطاعم "برغر كورونا"
شاهد: كورونا يجبر "بوليوود" على إغلاق أبوابها.. لا مسلسلات وأفلام جديدة
شاهد: بين الفرح والحزن اختلطت مشاعر زوار الشعلة الأولمبية بعد قرار التأجيل