شاهد: فيروس كورونا مأساة أخرى تضاف إلى يوميات اللاجئين الصوماليين

يتخوف آلاف النازحين الصوماليين في مخيم سيدكا للاجئين في العاصمة الصومالية مقديشو من شبح فيروس كورونا، والذي سيحول حياتهم إلى مأساة حقيقية في حال انتشاره في المخيم، خاصة وأن المساعدة الطبية بعيدة عن متناولهم.

ولن يكون بمقدور سكان المخيم تحمل تكاليف الوقاية من المرض، فحتى في حال انتشاره، لا يتوفر المخيم على أجهزة تنفس صناعي نظرا لهشاشة البنية التحتية وتدهور النظام الصحي.