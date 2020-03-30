شاهد: المعالم السياحية والأثرية في برلين وموسكو تطفئ أضواءها في ساعة الأرض

أطفأت بوابة براندنبورغ الأكثر شهرة في برلين أضواءها يوم السبت 28 مارس/آذار بمناسبة ساعة الأرض. هذا وغرقت موسكو والعديد من دول العالم بالظلام أيضا. وأطفأ قصر الكرملين في موسكو أنواره.

وساعة الأرض، هي حدث عالمي يقام سنويا لتشجيع الأفراد والشركات والسلطات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعةٍ واحدة من الساعة 8:30 ولغاية الساعة 9:30. ويهدف الحدث من تنظيم الصندوق العالمي للطبيعة لدعم التوعية بشأن تغير المناخي.