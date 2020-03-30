شاهد: نجوم الغناء في أمريكا يحيون حفلة من منازلهم لدعم متضرري كورونا

ملتزمين بالحجر الإجباري الذي فرضته السلطات، قرر العديد من نجوم الغناء والموسيقيين في الولايات المتحدة الأمريكية إحياء حفلات غنائية أمس الأحد تبث مباشرة من غرف الجلوس في منازلهم، في خطوة تهدف لجمع التبرعات للمتضررين من انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.

وخلال الفترة الزمنية التي كانت محددة لإحياء حفل "أي هيرت راديو ميوزيك أوارد" وتم إلغاؤه في وقت سابق كغيره من الحفلات والمناسبات بسبب الفيروس، انطلق الحدث تحت عنوان "أي هيرت ليفينغ روم أمريكا". لمدة ساعة واحدة قدم الفنانون فقرات غنائية أمام آلاف المستمعين، تم تصويرها بواسطة أجهزة الهواتف المحمولة والكاميرات والمعدات الصوتية المجهزة في منازلهم.