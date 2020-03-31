شاهد: إسبانيا تنكس الأعلام حزنا على ضحايا فيروس كوفيد-19

نكست إسبانيا الأعلام على المباني الرسمية في العاصمة مدريد تحت أنغام النشيد الوطني بعد ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كوفيد-19، إلى أكثر من 7340. وسجلت البلاد 812 حالة وفاة آخرى خلال الـ 24 ساعة الأخيرة جراء فيروس كورونا. وتسجل البلاد ثاني أكبر تفشي للوباء في أوروبا بعد إيطاليا.

وفرضت إسبانيا إغلاقًا شبه كامل في كامل مناطق البلاد في 14 مارس/ آذار في محاولة للحد من انتشار الفيروس، كما منعت الناس من مغادرة منازلهم باستثناء الذهاب إلى العمل أو شراء الطعام والأدوية أو رعاية قريب مريض.