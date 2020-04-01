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شاهد: خوذات على شكل كورونا للتوعية بأهمية الحجر الصحي المنزلي في الهند

وسط شوارع بانغالور الهندية، وعند مفترق أحد الطرقات، ارتدى عناصر من الشرطة خوذات على شكل فيروس كوفيد-19 (كورونا)، وأخذوا يوقفون العربات والمترجلين، لحثهم على الالتزام بالحجر الصحي المنزلي. وبحركة راقصة يتربص شرطيان بمستعملي الطريق، وكل منهما يحمل على رأسه خوذة في شكل الفيروس التاجي، فيوقفان سائق دراجة نارية، ويلبسانه خوذة، ثم يركب شرطي خلف السائق ليختفيا بعيدا عن المفترق. ولم يعرف إذا كان الشريط المصور هو بغرض الدعاية، لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، أم أنه جزء من جهد يومي للشرطة لتوعية الناس، في إطار مكافحة الوباء.

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