شاهد: مسابقة ممتعة على شرفات باريس لكسر روتين كورونا

لكسر الروتين الذي يعيشه سكان العاصمة الفرنسية باريس في ظل العزل الصحي الذي فرضته السلطات كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا يقوم الممثل نوام كارتوزو بمحاكاة مسابقة ساخرة يطرح خلالها مجموعة من الأسئلة من شرفة شقته الباريسية.

ويشارك الجيران في الإجابة عن الأسئلة بعد فترة التصفيق والإشادة بالطواقم الطبية عند الثامنة مساء. وخلال المسابقة يتواجه فريقان في شارع سانت برنار ويحاول كل فريق الإجابة عن الأسئلة في لعبة شيقة حازت على إعجاب المئات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.