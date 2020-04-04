شاهد: المعالم التاريخية الخالدة بالعاصمة الإيطالية روما تشتاق إلى روادها

أظهرت الصور والفيديوهات التي تداولتها وكالات الأنباء أشهر المعالم الأثرية في مدينة روما وهي خاوية على عروشها. وبدت الشوارع الخلابة للمدينة الخلابة فارغة تقريبًا خلال إغلاق أمرت به الحكومة للحد من انتشار الفيروس التاجي الجديد.
وكانت حركة السيارات شبه منعدمة على خلفية القواعد الصارمة التي وضعتها السلطات حيث تمّ تقييد حركة التنقل التي تقتصر على الخروج للضرورة القصوى.
No Comment المزيد من
رغم الإغلاق الأوركسترا الوطنية الفرنسية تعزف أداء افتراضيا رائعا
شاهد: لوحات تضامن ضد كورونا يرسمها الضوءُ على برج الحرية وسط طهران
شاهد: جائحة كورونا تحوّل البندقية ولشبونة لمدينتي أشباح
شاهد: احتفال بعيد ميلاد أحد المصابين بـ"كورونا" داخل مشفى ميداني بإيطاليا
شاهد: الشرطة الهندية و"فيروس كورونا" يطلقان "كرنفالاً أمنياً" حافلاً
رغم الإغلاق الأوركسترا الوطنية الفرنسية تعزف أداء افتراضيا رائعا
شاهد: لوحات تضامن ضد كورونا يرسمها الضوءُ على برج الحرية وسط طهران
شاهد: جائحة كورونا تحوّل البندقية ولشبونة لمدينتي أشباح
شاهد: احتفال بعيد ميلاد أحد المصابين بـ"كورونا" داخل مشفى ميداني بإيطاليا
شاهد: الشرطة الهندية و"فيروس كورونا" يطلقان "كرنفالاً أمنياً" حافلاً
شاهد: في عصر كورونا.. الإنسان محتجز في المنزل والحيوان يستمتع بحدائق ومنتجعات المدن
شاهد: خوذات على شكل كورونا للتوعية بأهمية الحجر الصحي المنزلي في الهند
أزمة وباء كوفيد-19 في إسبانيا تضرب وحدة العناية المركزة في فالنسيا
شاهد: تدريبات رياضية يومية في شرفات المنازل في هامبورغ
شاهد: إسبانيا تنكس الأعلام حزنا على ضحايا فيروس كوفيد-19
شاهد: مواقع مشهورة في أوروبا أقفرت من الناس إثر فرض الحجر الصحي
شاهد: المعالم السياحية والأثرية في برلين وموسكو تطفئ أضواءها في ساعة الأرض
شاهد: نجوم الغناء في أمريكا يحيون حفلة من منازلهم لدعم متضرري كورونا
شاهد: سوري يبدأ خط إنتاج كمامات لمواجهة فيروس كورونا بمناطق شمال سوريا
شاهد: فيروس كورونا مأساة أخرى تضاف إلى يوميات اللاجئين الصوماليين